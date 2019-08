المتوسط:

قام فريق الهلال الأحمر الليبي فرع زوارة وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوزيع المساعدات على الأسر النازحة داخل المدينة.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إلى أنه تم توزيع حصة غذائية متكاملة ومواد وأغطية وأواني الطهي ومفروشات لمستحقيها من النازحين.

