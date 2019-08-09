تخريج ضباط من الكلية العسكرية والدفاع الجوي بطرابلس

احتفلت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق بتخريج دفعة من طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي في طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان إنها أقامت حفل التخريج في هذا الوقت بمُناسبة ذكرى تأسيس الجيش في ليبيا التي تُصادف اليوم الجمعة 9 أغسطس.

وحضر حفل التخريج رئيس الأركان العامة الفريق الركن محمد المهدي ورؤساء الأركان النوعية ورؤساء الهيئات ومديروالإدارات وآمر الكلية العسكرية وآمر كلية الدفاع الجوي وعدد من الضباط وأولياء وأهالي طلبة الكليتين.

وألقى كل من رئيس أركان الوفاق وآمر الكلية العسكرية كلمات التهنئة للطلبة الخريجين الذي أدوا عرضاً عسكرياً تلته مراسم تسليم الراية للدفعة الجديدة، كما قام الفريق الركن محمد المهدي بتقديم أوسمة خاصة للعشرة الأوائل من خريجي الكليتين.

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