المحجوب: أهالي مرزق في مواجهة غزو حقيقي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن الأهالي في مرزق في مواجهة غزو حقيقي لعصابات مشكلة من أكثر من طرف ولكن مصالحهم واحدة، مؤكدا أن القوات المسلحة وقيادتها لها اهتمام كبير جدا بالقضية وستحمي المواطنين.

وأضاف المحجوب أن ما يجري الآن في مرزق مختلف تماما عن مجرد مشكلة أمنية أو خلاف عائلي، مشيرا إلى أن هناك أرقاما مهولة صرفت للمعارضة التشادية والتي تحالفت مع شورى بنغازي وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وموضحا أن الأهالي أكدوا مشاهدة أعلام داعش والقاعدة ترفع داخل المدينة.

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