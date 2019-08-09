عمومية “الاستثمار الوطني” تستعد لبحث الميزانية التقديرية

دعا مجلس شركة الاستثمار الوطني الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأحد الثامن عشر من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الثاني لهذا العام 6 بنود رئيسية، أبرزها بند الميزانية التقديرية للعام الجاري وبحث اعتمادها.

وستتم مناقشة تقارير المراجع المالي الخارجي والقوائم المالية للفترة ما بين 2013 و2015 كما من المنتظر أن تعتمد الجمعية العمومية تقرير هيئة المراقبة التابعة للشركة، ووضع مجلس الإدارة بندا آخر لما يستجد من أعمال.

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