اجتماع لجنة التنمية المحلية مع قطاع الصحة والتعليم والبيئة

عقدت لجنة التنمية المحلية أمس اجتماعا بقاعة المجلس البلدي غدامس مع قطاع الصحة والتعليم والبيئة، وذلك لبلورة سياسة رشيدة للنهوض بهذه القطاعات في إطار الخطوات التي تنتهجها لجنة التنمية المحلية بمدينة غدامس لوضع الخطوط العريضة لسياسة تنموية شاملة، أو ما يعرف بالخطة العشرية من عام ألفين وعشرين إلى عام ألفين وثلاثين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا