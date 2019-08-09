وزارة الشؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة تبحث سبل الإستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي مرزق

ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة ورئيس لجنة الأزمة ولطوارئ فتحية حامد بمقر الوزارة اجتماعاً طارئاً مع بعض أعضاء لجنة الطوارئ كالصحة والتعليم ووزارة الشؤون الإجتماعية والإتصالات والمعلوماتية الوضع بمدينة مرزق.

الإجتماع بحث بحسب المكتب لإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية الإستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي مرزق النازحين والبحث عن المعلومات من أعداد للنازحين وأماكن تواجدهم واحتياجاتهم والمختنقات التي تعيق الخدمات المقدمة لهم.

ونوّهت الوزارة إلى أنه تم توفير الإحتياجات الغذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار الإحتياجات الطبية عن طريق وزارة الصحة وسيتم إيصالها للمواطنين خلال الساعات القادمة بالتنسيق مع القوات المسلحة والهلال الأحمر ومكاتب الشؤون الإجتماعية في مناطق النزوح. وزارة الشؤون الإجتماعية أوضحت بأنه تم توفير مبالغ مالية لعمداء البلديات لتوفير بعض المستلزمات الأخرى كاحتياجات الأطفال والمحروقات وغيرها.

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