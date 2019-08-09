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أوحيدة: سلامة مدعوم دولياً ولن تغيره تصريحات عنترية من هنا أو هناك

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لن تغيره مجرد تصريحات عنترية هنا وهناك فهو مدعوم دوليا.

أوحيدة أكد في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس الخميس أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق تستغل جزءا من مطار معيتيقة بالتعاون مع دولة تركيا كقاعدة لطيران عسكري مسير تستهدف به قوات الجيش.

وأضاف :” إذا ما قاله سلامة في إحاطته هي حقائق، وتصريحاته ليست إلا تأكيد لحقيقة استهداف مليشيا تسمى البقرة للمطار بصواريخ الهاون للضغط على المليشيا المشرفة على سجن معيتيقة لإجبارها على إطلاق سراح إرهابيين موالين لها إنه عبث ميليشياوي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • سلامة هو من عين السراج ويتحمل مسئولية دعمه للمليشيات الارهابية ويعرف انه ليس له اى شرعية بعد سقوط التوافق بانسحاب نصف الاعضاء وعدم نيل ثقة مجلس النواب وانتهاء فترة صلاحية اتفاق الصخيرات وهو لا يزال شاهد زور حتى يعيد الشرعية المسروقة الى الحكومة المؤقتة وان لم يفعل فالجيش الوطنى قادر ان يفعل ذلك قريبا ان شاء الله

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