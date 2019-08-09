بمناسبة عيد الأضحى.. المؤقتة تدعو الشعب الليبي لنبذ الفرقة

تقدمت الحكومة المؤقتة، بأطيب التهاني إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنها تغتنم هذه المناسبة لتحث أبناء الشعب الليبي على التسامح والوئام ووحدة الصف، وإلى الالتفاف حول جيشهم الذي يقارع الإرهاب ويقاتل الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المارقة والمليشيات التي تعيث في الأرض فسادا، داعية إلى نبذ الفرقة وتجنب الفتن واتقاء العداوات واجتناب التعصب، ورفض كل ما يمزق النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الليبي.

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