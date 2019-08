عميد سبها يعلن خطة أمنية لتأمين المدينة

توصلت مديرية الأمن الوطني بسبها صباح أمس لاتفاق يقضي ببدء خطة أمنية لحماية وتأمين مركز سبها الطبي بعد اجتماع ضم مديري الجهات الأمنية بسبها مع إدارة مركز سبها الطبي والمجلس البلدي.

وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي؛ إن الخطة الأمنية تعتمد على نشر وحدات من مديرية الأمن الوطني على مداخل ومخارج المركز؛ وأن تكون هذه الوحدات مسؤولة عن تنظيم وتأمين الدخول والخروج من وإلى المركز؛ كما تهدف الخطة إلى تحديد مواعيد الزيارة ومنع العامة من الولوج للمركز بشكل عشوائي.

