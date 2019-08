برلماني: الميليشيات  تستغل جزءا من مطار معيتيقة كقاعدة لطيران عسكري

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لن تغيره مجرد تصريحات عنترية هنا وهناك فهو مدعوم دوليا.

وقال أوحيدة إن الميليشيات تستغل جزءا من مطار معيتيقة بالتعاون مع دولة تركيا كقاعدة لطيران عسكري مسير تستهدف به قوات الجيش.

وأضاف :” إذا ما قاله سلامة في إحاطته هي حقائق، وتصريحاته ليست إلا تأكيد لحقيقة استهداف ميليشيا تسمى البقرة للمطار بصواريخ الهاون للضغط على الميليشيا المشرفة على سجن معيتيقة لإجبارها على إطلاق سراح إرهابيين موالين لها إنه عبث ميليشياوي”.

