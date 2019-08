الصديق الكبير: تراجع 17% من إيرادات النفط في 2019

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن إيرادات النفط هذا العام ستأتي بتراجع ملحوظ قدره 17% بالمقارنة مع العام الماضي بحسب تصريحات له خلال مقابلة حديثة مع وكالة بلومبيرغ موضحا أن التراجعات المتوقعة ستكون نتيجة للإيقافات المتكررة لحقل الشرارة من قبل مسلحين يغلقون بين حين وآخر صمامات ضخ النفط لميناء التصدير في الزاوية.

وتطرق الكبير خلال حديثه لملفات عديدة بينها الانقسام الحاصل على مستوى مجلس الإدارة الذي أرجعه للانقسام السياسي كما تطرق إلى إنفاق مركزي البيضاء خلال السنوات الماضية.

