مصدر أمني من بني وليد: هذه حقيقة ما حدث

نفى مصدر أمني من مدينة بنى وليد لـ218 الأخبار المتداولة بشأن القبض على تابعين للجيش الوطني في المدينة

وبين المصدر أن أصوات إطلاق الرصاص التي سمعت كانت بسبب سوء فهم حدث أثناء مرور شاحنة مُحملة بالوقود رافقتها سيارة أخرى تم الاشتباه بها، وأجبرها سكان محليون على التوقف خشية من أن تكون تابعة لمجموعات قيل بأنها تمتهن سرقة الشاحنات وتهريب الوقود، مؤكدا أنه تمت تسوية الموقف في حينه.

وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية قد تحدثث عن القبض على أفراد تابعين للجيش عقب هجوم شنه مسلحون موالون للوفاق على المدينة.

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