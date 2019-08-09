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مصدر أمني من بني وليد: هذه حقيقة ما حدث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر أمني من مدينة بنى وليد لـ218 الأخبار المتداولة بشأن القبض على تابعين للجيش الوطني في المدينة

وبين المصدر أن أصوات إطلاق الرصاص التي سمعت كانت بسبب سوء فهم حدث أثناء مرور شاحنة مُحملة بالوقود رافقتها سيارة أخرى تم الاشتباه بها، وأجبرها سكان محليون على التوقف خشية من أن تكون تابعة لمجموعات قيل بأنها تمتهن سرقة الشاحنات وتهريب الوقود، مؤكدا أنه تمت تسوية الموقف في حينه.

وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية قد تحدثث عن القبض على أفراد تابعين للجيش عقب هجوم شنه مسلحون موالون للوفاق على المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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