مصدر من مرزق: معنويات الشباب مرتفعة والمليشيات تحرق المنازل

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة مرزق أن معنويات الشباب المساند والمدافعين عن أحياء المدينة مرتفعة.

وأضاف المصدر أن عددا من الشباب قاموا باختراق مسلحي مرتزقة المعارضة والتبو التشاديين وإرغامهم على الرجوع إلى الخلف في حي الديسة وإجلاء العائلات العالقة.

وأشار المصدر إلى أن مسلحي المعارضة والتبو التشاديين قاموا تحت مسمى “قوة حماية الجنوب” بحرق عدد من المنازل وخاصة بعد خسارتهم الأخيره بالضربة الجوية من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة.

وأوضح المصدر أنه تم رصد عدد من العناصر المتطرفة ومنها الفارة من مدن الشرق الليبي في صفوف مسلحي مرتزقة المعارضة والتبو التشاديين مايسمى “قوة حماية الجنوب” .

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