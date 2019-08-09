إعلام الجيش يكشف آخر التطورات العسكرية في طرابلس

قال محمد الترهوني عضو شعبة الإعلام الحربي، بقوات الكرامة، إن القوات أحرزت تقدمات واسعة على عدة محاور في العاصمة طرابلس، ونفذت عملية نوعية بمحور خلة الفرجان أسفرت عن القبض على 6 إرهابيين.

وأضاف الترهوني، في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، إن قوات الجيش تحافظ على تقدمها بعدة محاور في العاصمة، والكتيبة 128 تقدمت إلى نقاط جديدة بمحور وادي ربيع دون أدنى مقاومة.

وتابع أن الكتيبة 128 اعتقدت أمام الانسحاب المفاجئ للميليشيات بأنها أمام كمين، إلا أن سرية الاستطلاع والمتابعة والإبصار قامت بتأمين المنطقة وتمركزت فيها الكتيبتان 128 و155.

وأشار الترهوني، إلى أن غرفة عمليات إجدابيا أحرزت من جانبها تقدمًا في محور صلاح الدين وكسبت مواقع جديدة، كاشفًا أن قوات الكرامة بهذه المنطقة تستمر في تقدمها بمحوري الأصفاح والأحياء البرية لتحصل على تمركزات جديدة بعد تقدمات كبيرة باتجاه خزانات النفط.

ولفت إلى أن بعض الميليشيات الإرهابية انسحبت من مواقعها لتعود إلى منطقة بوسليم داخل العاصمة، وأن هذا الانسحاب دفع بعض عناصر الميليشيات للتفاوض لتسليم أنفسهم، مُبينًا أن هذا ما حدث مع 3 أشخاص سلموا أنفسهم سلميًا بسياراتهم.

واختتم الترهوني، أن شباب المناطق الذين رحبوا بقوات الكرامة، ورفضوا الميليشيات الإرهابية، نفذوا العديد من العمليات النوعية بمنطقة سوق الجمعة، والغرارات بمنطقة فشلوم وحي الأندلس.

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