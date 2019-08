الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لتبني هدنة في العيد

المتوسط

جدد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا، دعوته لأطراف الاشتباكات في ليبيا لتبنى هدنة دعا إليها المبعوث الأممي للبلاد غسان سلامة بمناسبة عيد الأضحى.

جاء ذلك في بيان اصدره بوجيا هنأ فيه الشعب الليبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك ونشره على صفحته على موقع فيسبوك اليوم الجمعة.

وقال “إن تبني هذه الهدنة ليس فقط لتوفير الراحة للأشخاص الأكثر تضررا والذين هم بحاجة ماسة إليها، ولكن أيضا كخطوة أولى نحو إنهاء العنف والعودة إلى العملية السياسية”.

