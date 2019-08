المتوسط

وزع الهلال الأحمر الليبي فرع زواره، بالتعاون مع اللجنة الدولية حصة غذائية متكاملة ومواد وأغطية وأواني طهي ومفروشات لمستحقيها من النازحين داخل المدينة.

وأعلن الهلال الأحمر عبر صفحته على فيسبوك أن عملية التوزيع جرت يوم أمس الخميس.

يأتي ذلك ضمن جهود الهلال الأحمر بفروعه المنتشرة في ليبيا الساعية لتغطية احتياجات النازحين قبيل عيد الأضحى المبارك.

