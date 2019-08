فريق البرنامج الإنمائي يتفقد أوضاع المدارس والمرافق الصحية بسرت

المتوسط

اجتمع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، وممثل مكتب التعاون الدولي في وزارة التخطيط بحكومة الوفاق أحمد الأمين، مع عميد بلدية سرت لمتابعة الأعمال الجارية التي ينفذها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح البرنامج عبر صفحته على فيسبوك أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا تمّكن من إعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية، بالإضافة إلى تسليم شاحنات قمامة وسيارات إسعاف إلى بلدية سرت، وذلك بدعم من الشركاء الدوليين وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشار البرنامج إلى أن فريق البعثة زار مدرسة سناء يوسف للإطلاع على التحسينات بعد إعادة تأهيلها من الصندوق ومدرسة اليرموك لإجراء تقييم للإحتياجات في المركز التعليمي .

