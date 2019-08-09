الأمير السنوسي: الجيش الليبي أسس على قواعد سليمة من الحرفية والمهنية

قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إن الجيش الليبي ﺑني على أسس وقواعد سليمة من الحرفية والمهنية، وفتح ذراعيه لجميع الليبيين بتعدد أعراقهم وعلى اختلاف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، حفاظا على وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وأوضح السنوسي في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش الليبي أن ولاء الجيش لله ثم للوطن، بعيدا عن أي انتماءات، وأنه ملك لكل المواطنين ولا ينحاز لطائفة دون غيرها، أو يعقد تحالفا مع جماعة دون سواها من أبناء الشعب.

مضيفا أن عقيدته هي عدم التدخل في السياسة، وأن مهمته الأساسية حماية الدولة من الاعتداء الخارجي والمحافظة على حدودها البرية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي.

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