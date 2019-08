طبرق الطبي يجري 23 عملية قسطرة قلب ناجحة

المتوسط

أعلن مركز طبرق الطبي إجراء عدد 23 عملية قسطرة قلبية ناجحة.

وأكد مدير عام المركز الدكتور فرج عبد الله الجالى، عبر صفحة المركز على فيسبوك، أن القسم أجرى عدد ” 23 ” عملية قسطرة قلبية ناجحة ما بين ” استكشافية ، وعلاجية ” ، بحضور الدكتور ” عبد الهادي الكاديكى ” إستشارى أمراض القلب وبمتابعة دقيقة من الأطباء ” الدكتور عادل سعيد العوامى و الدكتور أحمد سحنون ” و تمريض وفنيين غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وأوضح الجالى بأن العمليات كانت لعدد من المرضى من مختلف المدن مثل مدينة ” طبرق ، درنه ، البيضاء ، وشحات وامساعد ومسه و قصر الجدي و المرج وأجدابيا و مدن ليبية أخري ” كانت تعاني من مشاكل في القلب .

وأضاف بأن إدارة مركز طبرق الطبي ، وإدارات المركز بشكل عام باركت الخطوات التي يسير بها المركز فى توفير الخدمة الطبية و توطين العلاج وهو ما يعد تخفيفًا على كاهل المواطن بمثل هذه العمليات المكلفه.

