اللواء المنصوري: القوات المسلحة حققت تقدم جديد باتجاه منطقة صلاح الدين

طرابلس 09 أغسطس 2019 (وال) – أكد آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري أن الوحدات العسكرية بالجيش حققت في وقت متأخر من أمس الأربعاء تقدماً باتجاه صلاح الدين جنوبي طرابلس.

المنصوري قال في تصريح لـ”العين الإخبارية” أمس الخميس إن قوات الجيش اشتبكت مع المليشيات قرب معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن تقدم الجيش كان في صورة قفزات تعبوبة للسيطرة على مراكز رصد جديدة كانت تابعة للمليشيات.

وكشف آمر محور عين زارة على أن المليشيات قد هربت أمام تقدم الجيش بحيث لم تعد الاشتباكات أكثر من مناوشات تبعها تقدم القوات المسلحة وسيطرتها على مناطق الرصد. (وال – طرابلس)

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