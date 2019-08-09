مكتب مكافحة المخدرات الغربية يداهم أحد أوكار بيع المخدرات والخمور

تمكنت عناصر مكتب مكافحة المخدرات بالمنطقة الغربية صبراتة من مداهمة أحد أكبر أوكار بيع المخدرات والخمور بمدينة صرمان، بعد ورود معلومات عن وجود مكان لصناعة وبيع الخمور المحلية.

وتقدر الكمية التي تم حجزها من قبل رجال المكتب وبمساندة الكتيبة أربعة وخمسين التابعة للقيادة العامة بعد مداهمة المكان بنحو ستين ألف لتر مجهزة للبيع.

وفي تصريح لقناتنا أكد مدير مكتب مكافحة المخدرات بالمنطقة الغربية العقيد خالد الحسلوك أن هذه العملية هي الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة الغربية، موضحا أنه تم التنسيق مع نيابة صرمان الجزئية على إعدام هذه الكمية بالسرعة القصوى.

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