مديرية أمن صبراتة تطلق خطة أمنية خلال أيام عيد الأضحى 

أكد مدير أمن صبراتة العقيد زايد الخطابي أن المديرية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة التابعة للمديرية وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية بالمدينة.

وأوضح الخطابي أن الخطة تشتمل على خطوتين، وأن تنفيذها سيبدأ من يوم عرفة حتى رابع أيام العيد، وتتمثل الخطة في وجود تمركزات أمنية مختلفة، وكذلك الدوريات غير المنظورة، مؤكدا أن مديرية الأمن تسعى لسد الثغرات الأمنية، رغم قلة الإمكانيات التي تحاول توفيرها من خلال التنسيق مع البلدية.

وطالب الخطابي رجال الأمن بمزيد من اليقظة والانتباه، كما طالب المواطنين بالتعاون وتقديم العون لرجال الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلدية.

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