ترحيل 141 مهاجرا سودانيا من مطار بنينا الدولي إلى الخرطوم

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) – للمرة الأولى في بنغازي، تمت إعادة 141 مهاجرا سودانيا إلى الخرطوم عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي أمس الخميس، ضمن إطار برنامج “العودة الطوعية” بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .بنغازي الكبرى 141 مهاجرا سودانيا من مركز إيواء قنفودة ، إلى مطار الخرطوم مباشرة.

وأثنى القنصل السوداني عمر صالح، على هذه الخطوة، مؤكدًا أن هذه “الرحلة الأولى من مدينة بنغازي كجزء من برنامج العودة الطوعية لجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون إقامة قانونية على الأراضي الليبية”.

وقال صالح “إن جهود السلطات الليبية موضع تقدير، وكذلك القنصلية العامة للسودان فيما يتعلق بالمهاجرين السودانيين والمنظمة الدولية للهجرة”.

ومن جهته، أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى أشرف هويدي، أن الرحلة متجهة من مطار بنينا الدولي إلى الخرطوم، ولا يوجد أطفال بين المهاجرين المرحّلين.

ويترواح عدد المهاجرين المقيمين في المركز بين 200 و500 مهاجر من مختلف الجنسيات، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وكان أمجد الورفلي، الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، قال إن المركز استقبل 200 مهاجر إضافي بينهم نساء وأطفال، وناشد الجهات المعنية بـ”توفير الإمكانيات للمركز وزيادة الاهتمام به”.

وكان فريق من الهلال الأحمر الليبي زار المركز بداية شهر يوليو، وتم الكشف عن حالات لأطفال مصابين بالحصبة تم نقل بعضهم إلى المستشفى نظرا لتدهور حالتهم الصحية. (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال