البحرية تهدد بالإفراج عن المهاجرين في حال تنصل حكومة الوفاق من مسؤوليتها

اتهمت البحرية الليبية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بعدم الاستجابة لجهود خفر السواحل في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، موضحة أنها قد تضطر مستقبلا إلى الإفراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم البحرية الليبية العميد قاسم أيوب قوله إن المهاجرين يضطرون في بعض الأحيان إلى الانتظار أياما في المرافئ في ظروف سيئة ودون مأوى قبل أن تتولى السلطات أمرهم، موضحا أن التفكير في الإفراج عن المهاجرين يأتي عقب العديد من المخاطبات لجهاز مكافحة الهجرة ووزارة الداخلية، لكن دون استجابة فورية في مسألة تسليم المهاجرين.

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