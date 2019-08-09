الحكومة الليبية المؤقتة تدعو الشعب الليبي لنبذ الفرقة والالتفاف حول القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب

قرنادة 09 أغسطس 2019 (وال) – تقدمت الحكومةُ الليبيَّةُ المؤقَّتةُ إلى أبناءِ الشَّعبِ الليبيِّ كافَّةً بأطيبِ التَّهاني، وأعطرِ التَّبريكاتِ بحلولِ عيدِ الأضحى المباركِ، جعلَ الله قدومَه قدومًا مباركًا ميمونًا، وأعادَهُ على شعبِنا وعلى الأُمَّةِ العربيَّةِ والإسلاميَّة بالخيرِ واليُمْنِ والبركاتِ، والأمنِ والأمانِ.

اغتنمت الحكومةُ اللِّيبيَّةُ المؤقَّتةُ حلولَ هذهِ المناسبَةِ العظيمةِ لتحُثَّ أبناءَ الشَّعبِ اللِّيبيِّ على التَّسامحِ والوئامِ ووحدَةِ الصَّفِّ، وإلى الالتفافِ حولَ جيشِهِم الَّذي يقارعُ الإرهابَ، ويقاتلُ الجماعاتِ الإرهابيَّة، والعصاباتِ الإجراميَّة المارقةِ، والمليشياتِ التي تعيثُ في الأرضِ فسادًا.

ودعت الحكومة في بيانها إلى نبذِ الفرقةِ، وتجنُّبِ الفتنِ، واتِّقاءِ العداوَاتِ، واجتنابِ التَّعصُّبِ، ورفضِ كلَّ ما يمزِّقُ النَّسيجِ الاجتماعيَّ بينَ أبناءِ شعبِنا الأعزَّاءِ، داعية اللهَ العزيزَ القديرَ أن يُعيدَهُ على شعبِنا وهو يرفلُ في خيرٍ وأمنٍ واستقرارٍ، متنعِّمًا بالعَيشِ الرَّخيِّ الهنيءِ، مستمتعًا بالحرَّيَّةِ الغاليَةِ. (وال – قرنادة) ع ع

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