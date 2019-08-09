إنقاذ 80 مهاجرا غير قانوني قبالة السواحل الليبية

تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية “أطباء بلا حدود” من إنقاذ ثمانين مهاجرا من قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة في تغريدة على موقع تويتر اليوم إن المهاجرين كانوا في محنة حقيقية، كما نشرت صورا تظهر عملية نقل المهاجرين إلى متن سفينة إنقاذ تحمل العلم النرويجي وتعرف باسم “أوشن فايكنج”.

ولفتت إلى أن مسؤولي الخط الهاتفي الساخن للمهاجرين، الذي تديره شبكة من الناشطين، أفادوا بتلقي بلاغ بشأن وجود قارب قبالة الساحل الليبي ويحمل على متنه ثمانين شخصا، من بينهم خمس نساء، وأربعة أطفال، حيث قاموا بإبلاغ السلطات وسفينة الإنقاذ “أوشن فايكنج”.

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