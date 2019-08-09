بليحق ينفي تكليف فخامة رئيس مجلس النواب شخصان لمتابعة الأموال الليبية بالخارج

طبرق 09 أغسطس 2019 (وال) – نفى المتحدث الرسمي باسم السيد عبدالله بليحق ما جاء في الرسالة المزورة المنشورة عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي باسم فخامة رئيس مجلس النواب بتكليف شخصان بمتابعة الأموال الليبية بالخارج وفتح حسابات خارجية وتوريد مواد وغيرها من ماورد في هذه الرسالة المزورة .

بليحق أكد أن فخامة رئيس مجلس النواب قد وجه بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال الخسيسة التي تهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه مجلس النواب. (وال – طبرق) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال