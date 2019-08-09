الخارجية السودانية: 116 سودانيا وصلو الخرطوم عبر مطار بنينا 

قالت الخارجية السودانية إن مئة وستة عشر مواطنا سودانيا من العالقين في ليبيا وصلوا إلى مطار الخرطوم أمس الخميس.

وأوضح مدير إدارة القنصليات وشؤون الجاليات بالخارجية السودانية محمد عبد العال إن هذه الدفعة تعتبر الأولى التي تصل الخرطوم عبر مطار بنينا الدولي من بنغازي، والأكبر من حيث العدد مقارنة بخمس دفعات سبقتها حسبما نقلت عنه وكالة أنباء السودان.

وأضاف المسؤول السوداني أن هناك حوالي مئة وخمسة وستين شخصا آخرين ما زالوا عالقين في ضواحي طرابلس، تم إجلاؤهم إلى المدرسة السودانية كمرحلة أولى ليتم إجلاؤهم جوا إلى الخرطوم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا