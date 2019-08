رواندا: خطة لإجلاء 500 مهاجر أفريقي احتجزوا في ليبيا

أعلنت رواندا عن خطة لإجلاء 500 مهاجر أفريقي احتجزوا في ليبيا قريبًا، تجسيدًا لاتفاق سابق جرى بين رئيس البلاد والاتحاد الأوروبي.

وقالت ديانا غيتيرا، مديرة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الرواندية، إنها تناقش مع شركائها اقتراحًا لإجلاء مئات اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا. إذ في البداية، ستستضيف رواندا 500 لاجئ كجزء من الالتزام الذي تعهد به الرئيس بول كاجامي في نهاية عام 2017، حسبما نقلت الصحيفة الرواندية اليومية «نيو تايمز» الجمعة.

