شكلت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة لجنةً للأشراف على إيصال مخصصات المنطقة الغربية من السلع التموينية عن طريق الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات .

ودعت وزارة الاقتصاد في بيانٍ لها جميع الجمعيات الاستهلاكية في البلديات المذكورة إلى التوجه إلى وحدات المبيعات بصندوق موازنة الأسعار لاستلام المخصصات .

The post اقتصاد المؤقتة: لجنة للإشراف على مخصصات الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية