شحات تستعد لزوارها في العيد

نظمت بلدية شحات حملة تطوعية بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التطوعية ومنها شبيبة الهلال الأحمر شحات وجمعية تنسيق المدينة ومنتدى شحات للثقافة والإعلام وعدد من المتطوعين.

ونُظمت الحملة لتنظيف غابة المدينة استعداداً لاستقبال الزوار القادمين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك في المدينة.

وشارك في الحملة التوعية التي أقامتها البلدية عميد بلدية شحات “حسين بودرويشة” في لفتة تشجيعية منه لمشاركة الشباب في تنظيف الغابة والمحيط الآثري للمدينة.

وتعد مدينة شحات التي تتربع على قمة الجبل الأخضر على ارتفاع 623 مترا فوق مستوى سطح البحر قبلة للزائرين في مختلف أوقات العام وتشهد إقبالا لافتا في العطلات والعياد والموسم الصيفي؛ نظرا لمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة وغابات الصنوبر التي تعانق الآثار الرومانية والإغريقية في المدينة، وعلى الرغم من قلة المرافق السياحية العامة التابعة لهيئة السياحة ومصلحة الآثار إلا أن عددا من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تولي المواقع السياحية والأثرية اهتماما كبيرا وهو ما يقلل من قصور أجهزة الدولة الرسمية في الإيفاء بمسؤولياتها تجاه هذه المواقع الأثرية العريقة.

وتبقى مسؤولية الحفاظ على هذا الموروث الحضاري وجمالية المكان مرهونة بمسؤولية الزائرين والمصطافين في الحفاظ على نظافة المكان وعدم العبث بالمحتويات والمواقع الأثرية.

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