قتلى وجرحى في هجوم جديد على مرزق

قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات من سكان مدينة مرزق في هجوم مسلح فجر اليوم الجمعة.

وأكدت مصادر خاصة لـ 218 تعرض أحياء المطار وبن دلواح والمقريف والديسة إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عدد السيارات المهاجمة بلغ أكثر من عشرين سيارة مجهزة بالأسلحة المتوسطة، وأفاد شهود عيان بأن القوة المهاجمة مكونة من عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي ومجموعات تشادية، فيما ظل شباب الأحياء بمرزق في حالة دفاع عن منازلهم وأحيائهم السكنية، مطالبين كافة الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة التدخل لوقف الاعتداء على الأهالي وما يتعرضون له من قتل ممنهج على يد ما أسموها بالعصابات المسلحة القادمة من وراء الحدود.

وتأتي هذه الهجمات في بالتزامن مع زيارة وفد من أعيان وحكماء مرزق لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بهدف عرض احتياجات المدينة الأمنية والعسكرية، في ظل التدهور الذي تشهده مُؤخراً.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء، أن السراج التقى مع وفد أعيان مرزق، أمس الخميس، ليُطلعهم على الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات دولية بالأحداث التي تشهدها مرزق داعيا أعيان وحكماء مرزق للوقوف صفاً واحداً أمام من وصفهم بـ”دُعاة الفتنة”، وبدورهم أكد أعضاء الوفد حرصهم على السلم الأهلي واستقرار المنطقة.

وعاد التوتر الأمني ليصل ذروته في مرزق منذ نحو أسبوع ، حيث تحدّثت مصادر خاصة لـ218 من قلب المدينة إن هذه القوى الإجرامية المهاجمة تُمارس جرائم قتل على الهوية واستهداف مكونات بعينها في تطور جديد لنوعية الصراع وانتقاله من النفوذ السياسي إلى الوجود العرقي.

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