اخبار ليبيا الان

صمت مطبق حيال “هدنة” سلامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا ردود واضحة من قبل أطراف النزاع في طرابلس حتى الآن للهدنة التي عرضها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته الأخيرة وأيدها عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن .

ولا يزال سلامة واقفا عند هذه النقطة مشددا على ضرورة أن تستجيب الأطراف لها، حيث جدد الدعوة لوقف القتال طيلة أيام عيد الأضحى مطالبا بموافقة مكتوبة وحددها بمدة لا تتجاوز منتصف ليلة الجمعة وصباح السبت تفيد ببدء وقف إطلاق النار صباح أول يوم من العيد .

الهدنة التي قبلتها وأيدتها وأصرّت على تطبيقها أطراف دولية لا زالت حتى الآن مجرد حديث عند المتحاربين ولم يُر أي ردة فعل من أي طرف حيالها، في الوقت الذي لقيت فيه هذه الأيام التي تسبق العيد اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية، وكأنهم يعرفون مشاعر المسلمين أكثر من الليبيين أنفسهم.

ومع الآمال التي علقتها البعثة الأممية في أن تطبق أطراف النزاع الهدنة، يبقى الأمل الأكبر لدى الليبيين خاصة الواقعين في مناطق القتال بأن يعيشوا عيدهم هذا العام من غير منغصات ولا هموم ولا فزع ولا رعب منتظرين استجابة تعيد لهم فرحتهم حتى ولو لأيام معدودات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك