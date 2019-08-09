«الداخلية» تطمئن المواطنين على توفر الوقود بمنطقة عين زارة

طمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المواطنين بمنطقة عين زارة، بأن الوقود متوفر بكافة محطات الوقود، ضمن الجهود التي تبذلها قوات التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي، في تأمين وتنظيم محطات الوقود بالمنطقة.

ودعت الوزارة المواطنين، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة، إلى التحلي بروح المسؤولية، مشيرة إلى كافة الجهود التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في تأمين وحماية المرافق والأهداف الحيوية والخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وتكثف قوات الداخلية من تواجدها بالمنطقة التي شهدت قبل أسابيع اشتباكات بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة.

وأعلن الناطق باسم عملية «بركان الغضب» في 23 يوليو الماضي، أن «سلاح الجو نفذ 7 غارات جوية استهدفت مواقع لقوات الجيش التابع للقيادة العامة في عين زارة ووادي الربيع والسبيعة وقصر بن غشير، ونجحت قواتنا خلال ساعات قليلة في صدهم وإجبارهم على التراجع، بل وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة قوات القيادة العامة.

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