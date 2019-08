تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية “أطباء بلا حدود” من إنقاذ 80 مهاجرًا من قارب مطاطى قبالة ساحل ليبيا.

ونشرت المنظمة أطباء بلا حدود، على صفحتها عبر تويتر، صورتين من عملية الإنقاذ، موضحة أن المهاجرين كانوا فى محنة”.

فيما أشارت شبكة “إيه بى سى نيوز الأمريكية، إلى أن مسئولى الخط الهاتفى الساخن للمهاجرين، الذى تديره شبكة من النشطاء، أفادوا بتلقى بلاغًا بشأن وجود قارب قبالة الساحل الليبى ويحمل على متنه 80 شخصًا، من بينهم خمسة نساء وأربعة أطفال، حيث قاموا بإبلاغ السلطات وسفينة الإنقاذ التى تحمل العلم النرويجى “أوشن فايكنج”.

The post سفينة تتبع أطباء بلا حدود تنقذ 80 مهاجر قبالة سواحل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية