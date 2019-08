بعد دعوات أممية ودولية.. قيادة الجيش ترفض الهدنة مع المليشيات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، رفضها التام لعقد هدنة مع المليشيات خلال عيد الأضحى.

وأوضحت القيادة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رفضها التام لما تدعو إليه بعض الأطراف الدولية والمحلية بشأن عقد هدنة مع الميليشيات الإرهابية في طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك، وتؤكد القيادة أن هذه المناسبة الكريمة لن تكون إلا حافزا أكبر لبذل المزيد من الجهود من قبل جنودنا البواسل لاستكمال العمليات العسكرية وإنقاذ وطننا الجريح في أقرب وقت”.

وأضاف البيان “أن ترك أي فرصة لهذه الميليشيات تحت أي مسمى هو إهداء مزيد من الوقت ومنح فرصة لها لإعادة ترتيب صفوفها وزيادة التغول في العاصمة، خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها هذه الميليشيات وخسائرها الفادحة في العتاد والأرواح، وإن كل يوم يمر قبل ساعة الحسم في طرابلس سيزيد من معاناة الليبيين، والقيادة العامة لن يهنأ لها بال قبل استكمال حربها المقدسة وتحرير كافة ربوع ليبيا”.

وكان البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي قد طالبوا الأطراف في ليبيا بهدنة خلال فترة عيد الأضحى.

