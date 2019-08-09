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بعد دعوات أممية ودولية.. قيادة الجيش ترفض الهدنة مع المليشيات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، رفضها التام لعقد هدنة مع المليشيات خلال عيد الأضحى.
وأوضحت القيادة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رفضها التام لما تدعو إليه بعض الأطراف الدولية والمحلية بشأن عقد هدنة مع الميليشيات الإرهابية في طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك، وتؤكد القيادة أن هذه المناسبة الكريمة لن تكون إلا حافزا أكبر لبذل المزيد من الجهود من قبل جنودنا البواسل لاستكمال العمليات العسكرية وإنقاذ وطننا الجريح في أقرب وقت”.
وأضاف البيان “أن ترك أي فرصة لهذه الميليشيات تحت أي مسمى هو إهداء مزيد من الوقت ومنح فرصة لها لإعادة ترتيب صفوفها وزيادة التغول في العاصمة، خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها هذه الميليشيات وخسائرها الفادحة في العتاد والأرواح، وإن كل يوم يمر قبل ساعة الحسم في طرابلس سيزيد من معاناة الليبيين، والقيادة العامة لن يهنأ لها بال قبل استكمال حربها المقدسة وتحرير كافة ربوع ليبيا”.
وكان البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي قد طالبوا الأطراف في ليبيا بهدنة خلال فترة عيد الأضحى.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • كلام زين وعين العقل فاستنزاف المليشيات يحقق نجاح كبير ويستنزف قدراتها وهى فى اسوأ حالتها واى هدنة ستعطى المليشيات قبلة الحياة لتعيد ترتيب اوراقها لا والف لا للهدنة واتمنى القاء منشورات اثناء صلاة العيد فى كل ساحات طرابلس تهنئة من القوات المسلحة لاهالى مع هدايا صغيرة تذكارية مع وعد بتحريرهم من قبضة المليشيات الارهابية قبل الفاتح من سبتمبر القادم 2019 فى اليوبيل الذهبى لثورة الفاتح من سبتمبر العظيم رغم انف الخوان المفسدين عملاء موزه ام تميم دميم قطر القذر

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    • اتقي الله يا انسان 1126 جندي من الكرامه قد قتيلوا 350 أسير من الكرامه يكبحون في سجون جنزور والزاوية طول اليوم جاثين ركابيهم ويناموا في نفس البقعة على نفس الحال هؤلاء شباب المنطقه الشرقيه لهم أمهات وزوجات وأولاد وأقارب يبوهم يرجعوا في هذا العيد. كيف تقول كلام زين وعين العقل هل أنت في كامل قواك العقليه

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