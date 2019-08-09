نبيل فهمي: لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي إنه لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا لجمع شمل المكونات الليبية.

وحذر فهمي في تصريحات صحفية من إغفال الجنوب الليبي باعتباره ساحة مضطربة وجاذبة للمتطرفين والإرهابيين، داعيا دول الجوار ممثلة في مصر والجزائر وتونس، إلى المزيد من التعاون لتهدئة الأوضاع والاهتمام بملف الأزمة خاصة المنطقة الجنوبية.

وتلعب مصر دورا محوريا في المبادرات السياسية للوصول إلى حلحلة الأزمة الليبية، حيث سبق لها وأن استضافت لقاءات توحيد الجيش ولقاءات توحيد مجلس النواب، عدا عن مبادراتها بلقاء الأطراف الفاعلة الليبية والتي كان آخرها زيارة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني إلى القاهرة الجمعة الماضية، مصحوبا بوفد مرافق له على متن طائرة خاصة في زيارة لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

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