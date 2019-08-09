جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة يؤكد توزيع الأدوية والاحتياجات الطبية

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) ــ أعلن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة من خلال لجنة العطاءات الفرعية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2019 بمنح الإذن لوزارة المالية والتخطيط وتخصيص مبلغ مالي وقدره 184,548,148,400 مئة وثمانية وأربعون مليون دينار د.ل لتوفير الأدوية والاحتياجات الطبية ومبلغ مالي وقدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار ليبي لتغطية توريدات التكاليف المباشرة لبعض أصناف الأدوية والمستلزمات التخصصية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إتمام الإفراج من قبل الرقابة على الأدوية والأغذية على الشحنة.

ووصلت شحنة أمراض المناعة الذاتية المنخفضة وتم توزيعها حسب مرضى المستشفيات ومنها “مركز بنغازي الطبي” و”مركز البطنان الطبي” في بلدية طبرق و”مستشفى الشهيد امحمد المقريف” في بلدية أجدابيا والمستشفيات الأخرى في انتظار مندوبين منها لاستلام حصصهم.

كما تم توزيع أدوية الأورام بمركز بنغازي الطبي ومركز البطنان الطبي طبرق ومركز سبها الطبي ومستشفى الأطفال بنغازي، بالإضافة إلى توزيع أدوية السكر على المراكز الطبية وهي “مركز سكر سيدي حسين بنغازي” و”مركز سكري طبرق” و”مركز المرج” و”مركز الكفرة” وسبها وترهونة وبني وليد.

كما وزع الجهاز غازات التخدير ومستلزمات الأشعة للمراكز الطبية التالية وهي مركز الجراحات التخصصية بنغازي ومركز البطنان الطبي طبرق.

كما تم توزيع المستلزمات التخصصية لجراحات العظام كما يلي مركز البطنان الطبي طبرق ومستشفى الجلاء للجراحة. (وال – بنغازي) ع م / ع ع

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