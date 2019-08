المتوسط:

أكد عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أنه التقى مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وأيضا بنائب وزير الدفاع، الفريق أول فاكين خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح عضو المجلس العسكري الانتقالي أنه قدم توضيحا حول مجريات الأوضاع في السودان، مضيفا: “المسؤولين الروس مهتمون باستقرار الأوضاع في السودان حتى لا ينزلق البلد إلى أتون الحرب، مثل بعض الدول المجاورة للسودان، في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان واليمن”.

The post عضو المجلس العسكري السوداني: روسيا لا تريد للخرطوم الانزلاق إلى أتون الحرب مثل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية