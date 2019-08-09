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بعثة الحج: أوضاع جيدة ومستقرة للحجاج الليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مسؤولون ببعثة الحج الليبية وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وقالت البعثة إن اللجان العاملة على خدمة وتفويج الحجاج أسهمت في توصيل الحجاج الليبين إلى منى مؤكدة أن أوضاعهم الصحية جيدة ومستقرة، ويتمتعون بأفضل الخدمات التي تقدم لهم في المخيمات.

يشار إلى أن يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو اليوم الذي يتوجه فيه الحجاج من مكة إلى منى وأطلق عليه يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء في مكة ويشربون منه في منى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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