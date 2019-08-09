“الخطوط الليبية” توضح حقيقة اشتعال محرك إحدى طائراتها

نفى مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة في تصريح خاص لـ218 الأخبار المتداولة بشأن اشتعال أحد محركات طائرة الخطوط الليبية المتوجهة من مدينة بنغازي إلى تونس.

وأضاف قنيوة أن الطائرة وقت هبوطها حدث لها ضرر في أحد الإطارات بسبب ارتفاع درجة حرارة العجلات الخلفية ما نتج عنه دخان في الإطارات مؤكدا اتخاذهم للإجراءات اللازمة وتحوطات السلامة على وجه السرعة فور وقوع الحادث، لافتا إلى أن الطائرة قد أجريت لها عمليات الصيانة لتلافي تكرار ذلك.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية قد أعلنت في وقت سابق في توضيح لها، حول تأخر الرحلات المفاجئ، أن السبب ناتج عن تضرر في أحد إطارات الطائرات، ما أدّى إلى ضرورة إجراء الفحص الفني وتغيير الإطارات بأخرى جديدة، بمطار قرطاج الدولي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن لحظة تضرر الطائرة، لم يتم توفير الإطار بمخزن الإدارة الفنية، بشركة الخطوط الجوية التونسية، وهو الأمر الذي تسبّب في تعطيل جدول الرحلات المتسلسل.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الليبية، أن تكاثف الإدارات التشغيلية في مدينة بنغازي وطرابلس، ساهم في إيجاد حلول سريعة للأزمة التي حدثت للشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية