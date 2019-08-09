مجلس النواب: اتفاقية المهاجرين الإيطالية لا تراعى الجوانب الإنسانية

أرسلت إيطاليا عن طريق سفارتها في ليبيا مذكرة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2017 مع حكومة الوفاق والمتعلق بخفض عدد المهاجرين.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إنهم يحملون السلطات الإيطالية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذا الاتفاق، مطالبا السلطات الإيطالية بإغلاق مراكز الاحتجاز التي لا تشرف عليها السلطات الشرعية.

وأشار العقوري إلى أنهم ينتظرون توضيحا حول جوانب أخرى متعلقة بالاتفاقية، بالإضافة إلى ضمان مصالح ليبيا وأوضاع المهاجرين وضمان عدم استغلالهم.

وكانت لجنة الخارجية بمجلس النواب قد أبدت اعتراضها على هذا الاتفاق باعتباره لا يراعي الجوانب الإنسانية ويهدف فقط إلى خفض عدد المهاجرين الذين يصلون عبر المتوسط إلى الأراضي الإيطالية.

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