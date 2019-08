المتوسط:

هنأت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبرت البعثة، في بيان لها اليوم الجمعة، عن أسفها بحلول هذا العيد في ظل أجواء الحرب والتهجير والدمار.

ودعت البعثة ، الأطراف إلى الرأفة بمواطنيهم وإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الألاف من الليبيين الاحتفال بالعيد بجو من الطمأنينة والفرح.

