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البعثة الأممية تهنئ الليبيين بعيد الضحى وتدعو أطراف الحرب لإعلان الهدنة

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

هنأت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. مجددة الدعوة لأطراف الحرب لإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الآلاف من الليبيين الاحتفال بالعيد.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تهنئ عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وإذ تعبر البعثة عن أسفها بحلول هذا العيد في ظل أجواء الحرب والتهجير والدمار فإنها تدعو الأطراف إلى الرأفة بمواطنيهم وإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الألاف من الليبيين الاحتفال بالعيد بجو من الطمأنينة والفرح».

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كانت البعثة دعت مساء أمس الخميس، «كل الأطراف» في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية لمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد، آملة «أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة – السبت من هذا الأسبوع».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • البعثة الاممية هي السبب الرئيسي في عذهزالخروب الدائرة في المنطقة العربية ابتداء من اليمن وسوريا وأخيرا ليبيا – وهي بعثة لايوجد فيها مسلمين أبدا – تحاول سرقة اموال الشعوب بعد أسقاط حكوماتهم كما يحدث الان في الصين من محاولة آثارة المظاهرات ضد حاكم الصين الذي وفر الامور الاقتصادية لبلاده وجعلها أقوى من السابق – هي محاولة زعزعة الأمن اعلاميا داخل الدول المستقلة ومن بعدها سرقة اموالهم وتخصيص إعانات لما يسمى إعانات إنسانية وهم لا يعرفون شيء عن الانسانية والتدخل في شءون الدول الاجتماعية والاقتصادية – بل ومحاولة التشبه بهم وسرقة ثراثهم وعاداتهم مستغلين طيبة الشعوب وتقديم لهم السموم في الاعانات والادوية باموالهم وثرواث أراضيهم – وهذا الشيء مرفوض تماما من الادارات المدنية للدول التي تحافظ على أصالتها وعلاقاتهم الاجتماعية دون الحاجة لتدخلات غير منطقية ومثيرة للاستغراب لدي العديد من الناس .

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