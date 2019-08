المتوسط:

طالب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، كافة العسكريين الذين لبّوا نداء القيادة العامة بالالتحاق بالجيش في معركة طرابلس بمركز تدريب ترهونة بتسجيل بياناتهم الحضور للمركز.

وأضاف المركز، أن ” تسجيل البيانات لتنسيبهم لوحدات قوات الجيش حسب القرار الذي صدر بالخصوص”.

