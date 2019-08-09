جمعية “الجنة غايتي” الخيرية لكفالة الأيتام تباشر توزيع عيديات اليتامى

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) ــ باشرت جمعية “الجنة غايتي” لكفالة الأيتام والأرامل بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك بتوزيع مرتبات وعيديات أسر الأيتام بمبلغ لا يقل عن 100.000 مئة ألف دينار من أموال الزكاة والصدقات المقدمة من الأهالي ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ملابس وأضاحي العيد.

هذا وتتولى جمعية “الجنة غايتي” التابعة لمفوضية مؤسسات المجتمع المدني كفالة ما يقارب عن 800 طفل عن طريق تقديم راتب شهري لكل طفل من هذه الأسر، إضافة إلى أعمال خيرية أخرى.

كما تقوم الجمعية بالرعاية الصحية للأيتام عن طريق تقديم العلاج لهم في مستشفيات ومراكز طبية متعاونة مع الجمعية التي يتكفل الأطباء العاملون بها بمجموعة معينة من الأطفال الذين تقوم الجمعية برعايتهم.

كما تشرف الجمعية على ترميم المنازل المتضررة في أثناء الحرب على الإرهاب التي شهدتها مدينة بنغازي، وذلك عن طريق التبرعات التي يقدمها رجال الأعمال وأهالي المدينة.

وتقوم الجمعية أيضا بالتواصل الدائم مع إدارة البحث الجنائي للبحث والتحقيق في قضايا الأرامل اللاتي شاركن أزواجهن بتنظيم الدولة أو الخارج عن القانون، حيث يتم قبول بعض العائلات في الجمعية والبعض الآخر يرفض حرصا على سلامة باقي الأسر في إطار توعية أفراد هذه الأسر من خطورة الفكر المتطرف.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية السيدة سالمة العمروني عن سعادتها بالنجاح والتطور الذي حققته الجمعية في خدماتها المقدمة للطفل والأم.

وأكدت العمروني أن بعض الأمهات أتمنن تعليمهن الجامعي وتعلمن صناعة الحلي والخياطة وتم تسويق أعمالهم من خلال المعارض والبازارات في إطار الاعتماد على الذات.

وأضافت أنها تسعى قبل مطلع 2020 لتكفل ألف يتيم بحيث لا يبقى يتيم دون كفيل له، واستقبال أسر من باقي الجنسيات غير الليبية في الجمعية إضافة إلى إنشاء مشاريع وورش صغرى للشباب للاعتماد على أنفسهم. (وال – بنغازي) ع ع

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