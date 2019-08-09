إدارة الشؤون الصحية ببلدية شحات تنظم حفل تكريم لمديرية الأمن

شحات 09 أغسطس 2019 (وال) – نظمت إدارة الشؤون الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ ببلدية شحات حفل تكريم لمدير أمن شحات ورؤساء المراكز والأقسام بالمديرية.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم بمقر المديرية تقديم شهادات تقدير لمدير الأمن عميد دكتور محمد فرج والمساعد للشؤون الأمنية والمساعد للشؤون العامة، إضافة إلى تكريم رؤساء الأقسام والمراكز وآمر غرفة الاتصالات بالمديرية وآمر قوة التدخل السريع والناطق باسم المديرية الملازم حسن بوكريم.

يذكر أن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينتي شحات وسوسة سخر كل إمكانيته من سيارات الإسعاف ومسعفين للعمل ضمن الخطط المعدة من قبل المديرية في المناسبات والأعياد. (وال – شحات) ع ع

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