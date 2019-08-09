أهالي فزان في بنغازي يدينون جرائم العصابات التشادية في مرزق

العنوان_بنغازي

أعرب أبناء فزان وأهالي مرزق في بنغازي عن استنكارهم وإدانتهم لما قام به أبناء قبيلة التبو والتشاديون والإرهابيون المنضمون إليهم ، من قتل وتنكيل بأهالي مرزق رجالا ونساء وأطفالا، وحرق بيوتهم وخطف المشايخ وتهجيرهم من مناطقهم، وترويع الآمنين.

كما أدانوا في بيان الصمت الدولي بجميع مستوياته من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية على هذه الجرائم، مؤكدين على أن مدينة مرزق ليست للمجموعات المسلحة التشادية وليست للمرتزقة والإرهابيين، وأنهم سيدافعون عنها بكل قوة، كما أكدوا على مواقفهم الداعمة القوات المسلحة

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