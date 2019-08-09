وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة توقف أعضاء تسييري بلدية الشويرف السابق عن العمل

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) – وجهت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة كتابًا إلى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الشويرف ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الشويرف المنتهي ولايته قررت فيه تجميد العمل بقرار مجلس الوزراء. كما قررت الوزارة إيقاف المجلس البلدي السابق عن العمل ومنعه من ممارسة أية مهام إدارية بالبلدية إلى حين وصول الأطراف المتناكفة إلى صيغة توافقية تعزز وتحافظ على الروابط الاجتماعية.

هذا وطالبت والوزارة في قرارها من وكيل ديوان البلدية ومختاري المحلات الاستمرار في تقديم الخدمات المرتبطة بالشؤون المحلية للمواطنين.

يشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أصدر في الثلاثين من يوليو الماضي قرارا بخصوص تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الشويرف.

ونص القرار رقم ( 540) لسنة 2019م في مادته الأولى بتسمية أحمد محمد أبو القاسم رئيسا للمجلس التسييري، وعضوية كل من منصور عبد القادر نصر، والصغير على لامين، ومحمد حسين أبو شناف، وعامر مراجع عبد السلام، وعادل نصر خليفة، وأمل منصور أبوبكر.

وشدد القرار في فقرته الثانية على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الصفحات الرسمية. (وال – بنغازي) ع ع

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