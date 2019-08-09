أبناء فزان يدينون الصمت الدولي بجميع مستوياته على هذه الجرائم ودعم الإرهاب الذي يحدث تحت مرأى ومسمع العالم

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) – أدان أبناء فزان وأهل مرزق العريقة ما قام به أبناء قبيلة التبو التشاديون والإرهابيون المنظمون إليهم من قتل وتنكيل للعرب أهل مرزق رجالا ونساء وأطفالا وحرق بيوتهم وخطف المشايخ الركع وتهجيرهم من مناطقهم وبيوتهم وترويع الآمنين وخلق الفزع وبث الرعب بين الأهالي وفرض الحصار على كامل مرزق.

ولقد عانى أهل مرزق من ويلات استهداف سيارات نقل الجرحى والمياه والتموين بهدف احتلال مرزق ومحو تاريخ أهلها وتهجيرهم خارجها.

كما يدين أبناء فزان الصمت الدولي بجميع مستوياته من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية على هذه الجرائم ودعم الإرهاب البشع الذي يحدث تحت مرأى ومسمع العالم.

وترحم الأهالي على أرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا دفاعهم عن أرضهم وعرضهم من القوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة للجيش ونبتهل إلى الله أن يفرج علي المخطوفين والأسر.

وأكد الأهالي في بيانهم اليوم الجمعة من أمام فندق تيبستي في بنغازي على ثوابتهم التاريخية بأن مرزق ليست للتبو التشاديين وليست للمرتزقة والإرهابيين وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفتنا من تضحيات وستضل مرزق رمزا وعاصمة فزان للعرب الأقحاح.

وشدد البيان على موقف أهالي المدينة السابقة الداعمة للقوات المسلحة العربية الليبية ومع أبنائنا الذين يبذلون أرواحهم في ميادين الرجولة والعزة. (وال – بنغازي) أ ف/ ع ع

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